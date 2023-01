Aquesta cançó és per FA dir

que no et trobo gens en DO falta

i quan me’n vaig a dor REm mir

amb la mà dreta ja em DO basta.

Que si tinc els ulls hu FA mits

és que hi tinc una lle DO ganya

i si no surto de REm nit

és perquè vaig curt de DO pasta.



I els a LA# mics que compar DO tim tots t’en FA ganyen.

Soc un LA# home nou (soc un FA home nou!),

mai he es LA# tat millor (mai he es FA tat millor!)

i no LA# saps quant m’estal DO vio en trucades.



I aquesta cançó és per FA dir

que si de res no en tinc DO ganes

no ets pas tu, sinó l’e REm dat,

que als trenta anys això ja DO passa.

Que l’anell que em vas do FA nar

el guardo perquè el vull DO vendre

i la teva foto al REm llit

no he tingut pas temps de DO treure-la.



I els a LA# mics que compar DO tim tots t’en FA ganyen.

Soc un LA# home nou (soc un FA home nou!),

mai he es LA# tat millor (mai he es FA tat millor!)

i no LA# saps quant m’estal DO vio en trucades.



No t’e FA nyoro, LA# nena. REm DO x2



No estic FA deprimit, no estic LA# desnutrit,

no m’a REm guanta un fil, no he per DO dut l’estil.

No vaig FA predicant tots els LA# teus encants,

no t’he i REm maginat al llit DO amb estranys.

No estic FA gens perdut. No hi ets? Turu LA# rut!

No em sen REm to confús, no he estat DO cap il·lús

i serà un FA gran plaer avui fer- LA# te saber

Que REm no t’enyoro nena…



No t’e FA nyoro, LA# nena. REm DO x4



(No m’he convertit en un ressentit!

No m’he transformat en un amargat!

Ni t’he etiquetat així, exagerat,

com l’única opció de felicitat!

No t’enyoro, nena! No t’enyoro, nena!)



FA