Intro: DO#m MI x4



Algú ha DO#m via practicat MI un s DO#m abotatge. MI

Algú ha DO#m via afluixat MI els e DO#m ngranatges. MI

Se’t veia tranquil·la, SI desplegant el po LA der del teu encant SI personal,

i els MI vas, els SI vas respondre que LA no, que s’e SI quivocaven, MI

els SI vas respondre LA que et confo SI nien amb un altre.



MI SI LA SI



Fas MI veure que SI penses, LA SI

però saps molt MI bé el que SI fas. LA SI

Oh, ets MI estup SI enda! LA SI

I saps molt MI bé el que SI fas! LA SI



I DO#m no em posa MI ré de genolls.

I DO#m ja m’he pos MI at de genolls.

I DO#m no em posa MI ré de genolls.

I DO#m ja m’he pos MI at de genolls.



Però és que algú ha DO#m via destrossat MI la m DO#m aquinària MI .

Un crimi DO#m nal havia fet ves MI sar les re DO#m serves d’aigua. MI

I, per si era MI útil, vas dir als se SI nyors agents que m’ha LA vies vist vora el SI lloc dels fets

i MI jo, jo SI vaig respondre que LA no, que s’e SI quivocaven,

MI però els seus SI gossos entre LA nats em van tro SI bar a la cantonada.



MI SI LA SI



Fas MI veure que SI penses, LA SI

però saps molt MI bé el que SI fas. LA SI

Oh, ets MI estup SI enda! LA SI

I saps molt MI bé el que SI fas! LA SI



I DO#m no em posa MI ré de genolls.

I DO#m ja m’he pos MI at de genolls.

I DO#m no em posa MI ré de genolls.

I DO#m ja m’he pos MI at de genolls.



Vam DO#m dir-nos adéu no MI més amb mots,

DO#m jo vaig morir cent MI cops.

Tu DO#m tornes cap a MI ell

i jo DO#m torno cap MI als dos.



I DO#m no em posa MI ré de genolls.

I DO#m ja m’he pos MI at de genolls.

I DO#m no em posa MI ré de genolls.

I DO#m ja m’he pos MI at de genolls.



Fas MI veure que SI penses, LA SI

però saps molt MI bé el que SI fas! LA SI

Oh, ets MI estup SI enda! LA SI

I saps molt MI bé el que SI fas! LA SI

Vals MI molt la SI pena! LA SI

I saps molt MI bé el que SI fas! LA SI

Ets MI estu SI penda! LA SI

I sempre MI saps quin SI és el LA següent SI pas.



DO#m MI x8

DO#m