Ciceró, la biblioteca i el jardí

Foto: Omar Gurnah Marc Tul·li Ciceró va néixer a Arpinum el 3 de gener de l’any 106 aC i va morir a Formia el 7 de desembre del 43 aC. De ben jove els seus pares el van enviar a Roma, on va rebre classes de gramàtica, dret, filosofia i oratòria per accedir després a la carrera política. Més endavant també va entrar en contacte amb els rètors més importants de Grècia i d’Àsia. Recordem el que seria un dels oradors, polítics i filòsofs més coneguts de l’antiguitat llegint-ne 14 reflexions. 1. Si vols aprendre, ensenya.



2. Per a mi, la meva consciència té més pes que el que digui la resta del món.



3. Si a prop de la biblioteca teniu un jardí, ja no us faltarà res.



4. Una llar sense llibres és com un cos sense ànima.



5. No hi ha res que els humans vulguin conservar tant, i administrin tan malament, com la pròpia vida.



6. Si vols ser vell durant molt de temps, fes-te vell aviat.



7. La pàtria és allà on s’està bé.



8. No només és cega la fortuna, sinó que per inèrcia també torna cecs aquells a qui acaricia.



9. Els homes savis ens han ensenyat que no només hem de valorar els mals menors, sinó que també n’hem de saber treure tot el bé que puguin contenir.



10. Els meus llibres sempre estan a la meva disposició, mai estan ocupats.



11. La llibertat només existeix en els estats en què el poble té el poder suprem.



12. Si volem gaudir de la pau, hem de vetllar bé les armes. Si deposem les armes, no hi haurà mai pau.



13. Hem de menjar per viure, i no viure per menjar.



14. Equivocar-se és humà, però només els estúpids perseveren en l’error.