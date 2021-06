Cousteau: fent l’amor amb el mar

Jacques Cousteau va néixer l’11 de juny de 1910 a Sent Andriu de Cupçac (França) i va morir a París el 25 de juny de 1997. L’oceanògraf de fama mundial ha estat el pare del busseig modern. Però també l’autor i realitzador de documentals que van apropar a milions de cases tota la riquesa, el misteri i la bellesa de la vida submarina: els esculls de corall, els abismes desconeguts, els taurons que nedaven sols. El comandant del mític Calypso va ser un dels primers a fer una crida planetària per protegir els oceans i el seu deteriorament. Ecologista convençut, va redactar des de la seva Fundació la carta dels drets de les generacions futures, que és una crida a la responsabilitat i al compromís cap al món. El recordem amb 14 frases seves que comparteixen l’amor per la vida sota la superfície així com la consciència ambientalista.



Foto: The Costeau Society



1. Moltes persones ataquen el mar, jo faig l’amor amb ell.



2. El mar, un cop t’embruixa, t’atrapa a la seva xarxa meravellosa per a tota l’eternitat.



3. L’aigua i l’aire, els dos fluids essencials dels quals depèn la vida, s’han convertit en els cubs d’escombraries de tot el planeta.



4. La humanitat ha fet més mal a la Terra al segle XX que en tota la seva història anterior.



5. Innombrables vegades he hagut d’explicar als periodistes que el nostre equip no tenia cap objectiu, ni cap idea del que trobaríem en una missió; si com a explorador hagués sabut el que trobaria, no hi hauria anat. De la mateixa manera, el científic es llança a l’aventura de la cèl·lula, de l’àtom o del cosmos sense saber el que li espera.



6. El mar, el gran unificador, és l’única esperança de l’home. Ara, com mai abans, la vella frase té un significat literal: tots estem al mateix vaixell.



7. La raó per la qual he fet pel·lícules sobre el món submarí és perquè crec que la gent protegeix allò que estima, però només s’estima allò que es coneix.



8. Hem oblidat que el cicle de l’aigua i de la vida són el mateix.



9. La felicitat de l’abella i del dofí han d’existir. La de l’home consisteix a descobrir-les i meravellar-se’n.



10. Si no moríssim, no apreciaríem la vida com ho fem.



11. Les missions impossibles són les úniques que tenen èxit.



12. La felicitat no és res més que conèixer i meravellar-se.



13. A partir del moment en què vaig obrir els ulls al mar, no vaig poder veure, ni pensar ni viure com ho feia abans.



14. L’home, de tots els animals, és possiblement l’únic que es considera a ell mateix com un ser exquisit.