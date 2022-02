Guillem Fullana i Hada d’Efak, conegut com a Guillem d’Efak, cantant, escriptor i actor, va morir el 15 de febrer de 1995. El recordem amb el seu poema Diàriament.



Il·lustració: Joan M. Mas



Posa-li comes i punts

a aquesta angúnia

i bateja les illes

que suren damunt l’oli groguenc del pànic.

Perquè estàs sol, aquí, amb la teva eina

i a les fosques.

Troba-li la veta, a aquest caos,

i teixeix paraules i cançons:

perquè estàs sol i ningú no ha de venir

a aidar-te, si victoriós,

a desnossar la presa.

Si vençut, ningú no t’ha de plorar.

Edifica el teu dia i l’escarada

a part dels plors, a part

de les falzies i dolors que te resquillen,

dóna de banda les roses rialleres:

perquè estàs sol.

Únicament t’aguanta

el pols de la diagonal forjada

amb el teu esforç.

(Diàriament, tan diàriament, sols diàriament

aquesta labor te justifica diàriament).

Tan sols aquesta labor te justifica.



De «El poeta i la mina» (1986)