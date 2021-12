Gramona, artesans del temps des del 1921

.

El celler Gramona enguany celebra dos aniversaris: els cent anys del seus vins escumos, i els cent quaranta d’història.



Era l’any 1921 quan el matrimoni format per Pilar Batlle i Bartomeu Gramona va presentar els seus primers escumosos al mercat. Cent anys –i tres generacions després– han esdevingut un dels cellers més reconeguts del món del vi escumós, sent encara un celler familiar i artesanal que ha experimentat canvis significatius, com el pas a la biodinàmica, l’aposta per la sostenibilitat i l’elaboració regular de l’escumós amb més criança del mercat nacional –Enoteca Gramona–. Dels seus avantpassats han après la perseverança que requereix aquest ofici, així com la paciència necessària per embotellar el temps. D’aquí que les llargues criances estiguin al seu ADN, factor que els va ajudar a elaborar el primer vi escumós de llarga criança del país: III Lustros. Aquest Brut Nature amb set anys de criança va ser elaborat per primera vegada l’any 1951 pels germans Bartomeu i Josep Lluís Gramona, quarta generació de cellerers. Un vi amb caràcter, que mostra la puresa de la terra de la que prové i també de l’artesania que precisa. I que, setanta anys després, segueix sent una icona dels escumosos d’aquest país.



Amb l’Enoteca, han reafirmat un aprenentatge molt valuós: perllongant el temps de repòs de les ampolles, el vi guanya en expressivitat a l’hora que conserva una encomiable frescor, donant lloc a sensacions més elegants, equilibrades i complexes. Ara, la seva aposta per la llarga criança segueix sent reconeguda a través de les puntuacions que les principals guies del país han atorgat als seus vins. Especialment a l’Enoteca 2006, que ha estat reconegut com a Millor Vi Escumós a les tres guies. A nivell nacional, la Guia Peñín ha puntuat amb més de 90 punts tots els vins escumosos de Gramona. Enoteca Gramona 2006 i Celler Batlle 2011, ambdós amb 98 punts, se situen també com a Millors Vins Escumosos de la guia, sent així el celler amb més referències al Podi d’aquest 2022. III Lustros, amb 95 punts, i Imperial, amb 93, completen les puntuacions de 99 punts amb Enoteca Gramona 2004. Premi que, per altra banda ja havien obtingut altres collites d’Enoteca Gramona al llarg dels anys, també el primer escumós en ser Millor Vi, reconegut per la pròpia guia com “[…] un fet històric de gran transcendència”.



A mitjans del segle XIX, la primera generació de la família, Josep Batlle, va començar treballant una vinya que pocs anys més tard el seu fill Pau compraria i que es convertiria en la primera de propietat de la família: La Plana. Una vinya que forma part del Paratge Font de Jui, constituït per 22,5 hectàrees de xarel·lo i macabeu i que la família segueix treballant de manera manual, incloent la verema, la poda de respecte i el llaurat de la terra a cavall. Ho fan com ja ho feia la primera generació, que sabien molt bé que el contacte amb la terra és fonamental per a l’elaboració d’un bon vi. I d’aquest paratge, on hi conviuen ceps octogenaris amb ceps renovats, hi segueixen naixent els seus vins escumosos més emblemàtics, com el III Lustros, el Celler Batlle i l’Enoteca. No va ser fins el 1881 que la família va construir el seu propi celler, el Celler Batlle (que avui dona nom a un dels seus vins escumosos més preuats, homenatjant aquesta part de la família), i va començar a exportar el seu propi vi a França durant la fil·loxera.



El 1921, la tercera generació, liderada per Pilar Batlle, que es va casar amb Bartomeu Gramona, de família de Sant Sadurní, propietària de tabernes a Barcelona i impulsors de la revista La Vid Catalana, pionera en el món del les capçaleres enològiques en aquell moment-, van construir les caves on, encara avui, hi continuen descansant les ampolles de vi escumós. Els seus fills, Bartomeu i Josep Lluís, a més de seguir amb el negoci familiar, van ser pioners en l’aposta per la llarga criança d’aquests vins. La cinquena generació, formada pels cosins Jaume i Xavier, segueix al capdavant de la casa, fomentant el respecte per l’entorn des de la feina a la terra fins a l’elaboració al celler. La sisena generació, amb Roc i Leo Gramona, continuen amb el llegat familiar explorant noves formes d’expressar el terrer, i la singularitat de cada parcel·la, sempre creixent i enriquint-se de la seva història heretada. Aquest 2022 serà doncs, un any de celebracions, en podeu seguir totes les novetats al seu compte d’Instagram.