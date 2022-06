Jorge Luis Borges: «Valores el que enyores»

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo va néixer a Buenos Aires el 24 d’agost del 1899 i va morir a Ginebra el 14 de juny del 1986. Recordem l’escriptor llegint-ne 14 reflexions.



1. La mort és una vida viscuda. La vida és una mort que ve.



2. Sempre he imaginat que el paradís seria un tipus de biblioteca.



3. Hem d’anar amb compte quan escollim els nostres enemics, perquè acabem assemblant-nos-hi.



4. Hi ha derrotes que tenen més dignitat que la victòria.



5. De la meva debilitat en vaig obtenir una força que mai m’ha abandonat.



6. El que realment valores és el que enyores i no el que tens.



7. La veritat mai penetra en una ment que no hi està disposada.



8. He comès el pitjor dels pecats que un home podria cometre: no he sigut feliç.



9. Un arriba a ser gran pel que llegeix i no pel que escriu.



10. Un està enamorat quan s’adona que l’altra persona és única.



11. Només allò que se n’ha anat és el que ens pertany.



12. Els que diuen que l’art no ha de propagar doctrines acostuma a referir-se a doctrines contràries a les seves.



13. L’infern i el paradís em semblen desproporcionats. Els actes dels homes no es mereixen tant.



14. Planta els teus jardins i decora la teva ànima en comptes d’esperar que algú et porti flors.