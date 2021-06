Marguerite Yourcenar, l’amor i la bogeria

Marguerite Yourcenar va néixer a Brussel·les el 8 de juny del 1903 i va morir el 17 de desembre del 1987 a Maine (EUA). La seva mare va morir deu dies després que ella nasqués. El seu pare va ensenyar-li llatí quan tenia deu anys i grec als dotze. Una de les seves obres més representatives és Memòries d’Adrià, que va escriure durant una dècada. Recordem la novel·lista llegint-ne 14 reflexions.



Foto: Pinterest

1. Cada veritat crea un escàndol.



2. L’amor i la bogeria són els motors que fan caminar la vida.



3. A totes les èpoques hi ha persones que no pensen com les altres. És a dir, que no pensen com els que no pensen.



4. Hem d’escoltar el cap, però deixar parlar el cor.



5. Sempre fa falta un rampell de bogeria per desafiar el destí.



6. Tenir la raó massa aviat és el mateix que equivocar-se.



7. Les meves primeres pàtries van ser els llibres.



8. No es pot construir la felicitat si no és sobre els fonaments de la desesperació.



9. La vida és el misteri de tot humà: és tan admirable que sempre es pot estimar.



10. La millor manera d’omplir el temps és gastant-lo.



11. Una dona intel·ligent val tant com un home intel·ligent.



12. No estic segura que el descobriment de l’amor sigui més exquisit que el de la poesia.



13. La paraula escrita m’ha ensenyat a escoltar la veu humana.



14. La capacitat de poder treure la màscara de les coses és un dels pocs avantatges de l’edat.