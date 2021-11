Portrait of a group of teens students at the school

Un dels efectes de la pandèmia ha estat, entre d’altres, que ha agreujat problemes ja existents de salut emocional i mental en joves i adolescents. És per això, que des les administracions públiques cal que es prenguin mesures per atendre aquesta realitat i així ho fa la Diputació de Barcelona, des de l’Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.



El sorgiment o l’agreujament de problemes ja existents de salut emocional i mental en joves i adolescents no només té un impacte negatiu en el present d’aquest col·lectiu, sinó que també compromet el seu futur. Entre els seus àmbits de treball, l’Oficina del Pla Jove (OPJ) promou actuacions orientades a afavorir l’autonomia i l’emancipació dels i de les joves. Des de l’OPJ s’elaboren materials i activitats que, sota la denominació de «fem tec!», tenen com a objectiu principal promoure les competències de vida entre les persones joves, a partir del reconeixement de l’educació no formal com a instrument per transmetre conceptes, valors, actituds i habilitats al jovent.



Aquests materials s’estructuren a partir d’una sèrie de guies temàtiques, on cadascuna d’elles, així com els seus tallers corresponents, s’han dissenyat incorporant la perspectiva neuroeducativa per optimitzar la capacitat d’atenció de joves i adolescents i afavorir l’adquisició d’aprenentatges.



La sisena de les guies «fem tec!» porta per títol «m’emociONES» i pretén donar resposta a la necessitat d’acompanyament emocional a les persones joves en l’experimentació amb les emocions. Consta de vuit tallers, amb els quals s’exploren el potencial del mindfulness, la música, la gestualitat i l’expressió plàstica com a recursos per observar i reflexionar sobre una família d’emocions determinada: la sorpresa, la por, el fàstic, la tristesa, l’alegria, la ira, l’amor i les relacions socials.



La guia «m’emociONES» fomenta el fet “d’aprendre a sentir”: al llarg dels tallers es repeteix la invitació a mantenir una actitud d’observació, sense jutjar (ni jutjar-nos), i d’experimentar al màxim, prenent consciència de la nostra connexió amb les emocions i de com les sentim al nostre cos mentre explorem el potencial emocional de l’actitud creativa, així com de l’observació i l’execució de pràctiques artístiques.



Com a suport per a la realització dels tallers, s’han creat vuit llistes amb temes musicals vinculats a cada família d’emocions al canal Spotify de l’Oficina del Pla Jove i dues llistes de reproducció de vídeos al seu canal de YouTube: una amb vídeos on joves voluntaris practiquen les dinàmiques de moviment i l’altra amb una mostra de com realitzar les dinàmiques plàstiques. Per últim, la guia inclou també una versió del joc «Pulsa» centrada en les emocions, per treballar totes les famílies de la guia: el joc de les emocions [pdf].