El paradís de Henry Miller

Henry Miller va néixer el 26 de desembre del 1891 a Nova York i va morir el 7 de juny del 1980 a Los Angeles. Recordem l’escriptor estatunidenc amb 14 reflexions seves.



Foto: www.brainpickings.org



1. Quan les nostres vides estan amenaçades comencem a viure.



2. Cada guerra és una destrucció de l’esperit humà.



3. L’art no ensenya res més que el significat de la vida.



4. Hem de donar un sentit a la vida pel fet que a la vida li manca sentit.



5. Si t’hagués de donar un consell que et convingués dur amb tu cada dia al lavabo seria el següent: medita quan tinguis temps lliure.



6. Si anomenes experiències a les dificultats i recordes que cada experiència t’ajuda a madurar, creixeràs vigorós i feliç, tant és com d’adverses siguin les circumstàncies.



7. Vaig descobrir que el que havia desitjat tota la vida no era viure –si s’anomena vida al que fan els altres– sinó expressar-me.



8. No puc creure que hi hagi un lloc a la terra on l’home pugui ser ell mateix.



9. La major part de l’escriptura es fa lluny de la màquina d’escriure.



10. La monogàmia és com estar obligat a menjar patates fregides cada dia.



11. Pensar és la feina més difícil que existeix. Potser és aquesta la raó per la qual hi ha tan poques persones que ho fan.



12. Cada dia assassinem les nostres millors passions.



13. La imaginació és la veu de l’atreviment.



14. No tinc diners, ni recursos, ni esperances. Soc l’home més feliç del món.