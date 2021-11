Foto: Brian Hathcock

Setembre 30





Per si algun dia no pots creure res

d’allò que de mi et diuen,

i els mesos d’hivern són més llargs que mai

o la calor enganxosa d’estiu dura massa.



Recorda: ens vam estimar.

No vam sentir ni rellotges, ni campanars,

ni timbres, ni telèfons, ni la remor

de l’amor nostre ferint-ne d’altres.



Per si algun dia no puc creure res

teu –una imatge com tantes

en la multitud imbècil d’un còctel–

i te m’acosto, i emmudeixo, i corro.



Recordaré: ens vam estimar.

Una guspira ho va encendre;

i el foc cremava com abans,

i després era bo de veure les brases.



Per si algun dia ens sembla

una anècdota, només un incident.

Recordaré: vaig sentir-me viva,

encara que m’entesti,

per sempre més, a negar-ho.





Del llibre Tria de poemes, de Marta Pessarrodona (Editorial Columna).