Una festa major de la poesia

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Vladivostok (amb Vàlius), Joan Margarit, Pol Guasch, Kae Tempest, Athena Farrokhza, B1n0, Blanca Llum Vidal, Neus Borrell i Bru Ferri i Felícia Fuster.



Catorze recomana Barcelona Poesia, que després de l’edició ajornada de 2020 que va tenir lloc a la tardor, torna a la seva estació habitual i omple de poesia diversos espais de la ciutat de Barcelona des del 7 fins al 18 de maig.

El festival d’enguany vol ser una bona mostra de la riquesa i la pluralitat poètica del moment, tant des del punt de vista estrictament literari com també en la manera de presentar-la. Presenta moltes veus actuals, però que també fa una mirada enrere i s’hi homenatgen noms que aquest 2021 són i seran especialment presents, com els de Felícia Fuster i Joan Triadú. També s’hi recorden figures desaparegudes recentment, com la del poeta Joan Margarit o la de l’investigador poètic Josep-Ramon Bach. Aquesta edició, més enllà de les condicions causades per la covid-19 en les quals se celebrarà, incorpora un pregó (a càrrec d’Albert Garcia Elena) i creix en el nombre de recitals en format de concert, com per exemple, el diàleg entre guitarra i veu que oferiran Xarim Aresté i David Castillo. Podeu consultar tota la programació en aquest enllaç.

Què: Barcelona Poesia 2021.

On: a diversos llocs de Barcelona i també en línia.

Quan: del 7 al 18 de maig de 2021.

Més informació.