Le métèque

Amb aquest aire de metec,

jueu errant, pastor grec,

i els meus cabells als quatre vents,

i aquest mirar tan indecís,

ara amargant, ara endolcit,

de dies bons i de mal temps,

potser faig pinta d’haver estat

lladre de fruites i de blats,

de camps que acaricia el sol,

però és que m’hi ajec i hi faig l’amor

com hi he jugat i m’hi he perdut,

sense mai perdre-m’hi del tot.



Amb aquest aire de metec,

jueu errant, pastor grec,

i els meus cabells als quatre vents,

vinc a trobar-te i a sentir

com és d’immens aquest camí

que encara tornaria a fer;

camí de totes les olors

del gessamí dels meus records

d’Alexandria i d’Istanbul;

i com voldria perdre-m’hi

i enamorar-m’hi com ahir

ans que se m’acluquin els ulls.







Avec ma gueule de métèque,

de juif errant, de pâtre grec,

et mes cheveux aux quatre vents,

avec mes yeux tout délavés,

qui me donnent un air de rêver,

moi qui ne rêve plus souvent,

avec mes mains de maraudeur

de musicien et de rôdeur,

qui ont pillé tant de jardins,

avec ma bouche qui a bu

qui a embrassé et mordu,

sans jamais assouvir sa faim.



Avec ma gueule de métèque

de juif errant, de pâtre grec

de voleur et de vagabond,

avec ma peau qui s’est frottée

au soleil de tous les étés

et tout ce qui portait jupon,

avec mon cœur qui a su faire

souffrir autant qu’il a souffert

sans pour cela faire d’histoires,

avec mon âme qui n’a plus

la moindre chance de salut

pour éviter le purgatoire.



Avec ma gueule de métèque,

de juif errant, de pâtre grec

et mes cheveux aux quatre vents,

je viendrai ma douce captive

mon âme sœur, ma source vive,

je viendrai boire tes vingt ans,

et je serai prince de sang

rêveur ou bien adolescent

comme il te plaira de choisir,

et nous ferons de chaque jour

toute une éternité d’amour

que nous vivrons à en mourir.



Et nous ferons de chaque jour

toute une éternité d’amour

que nous vivrons à en mourir.