Pour avoir si souvent dormi

Avec ma solitude

Je m’en suis fait presqu’une amie

Une douce habitude



Ell’ ne me quitte pas d’un pas

Fidèle comme une ombre

Elle m’a suivi ça et là

Aux quatre coins du monde



Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude



Quand elle est au creux de mon lit

Elle prend toute la place

Et nous passons de longues nuits

Tous les deux face à face



Je ne sais vraiment pas jusqu’où

Ira cette complice

Faudra-t-il que j’y prenne goût

Ou que je réagisse?



Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude



Par elle, j’ai autant appris

Que j’ai versé de larmes

Si parfois je la répudie

Jamais elle ne désarme



Et si je préfère l’amour

D’une autre courtisane

Elle sera à mon dernier jour

Ma dernière compagne



Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude

Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude







Després d’haver dormit amb tu,

la meva solitud.

Torno sovint al teu llit,

quina dolça habitud.



No te m’allunyes mai d’un pas,

fidel com la meva ombra.

I vens amb mi arreu on vaig,

segons la vida em porta.



No, jo no em trobo mai sol,

si et tinc, ma solitud.



Quan t’arrauleixes al meu llit

i prens tota l’amplada,

i així passem molt llargues nits

tots dos junts, cara a cara.



No sé fins on arribarà

la fràgil aventura,

si he de lliurar-me al teu encant,

o deixar-te tot d’una.



No, jo no em trobo mai sol,

si et tinc, ma solitud.



Amb tu he après que ara el meu cor

pot plorar fins buidar-se.

Però si et dic que ja en tinc prou,

no et veig mai inquietar-te.



I si m’enyoro d’amor,

d’una altra amor llunyana.

Tu seràs sempre l’últim jorn,

ma darrera companya.



No, jo no em trobo mai sol,

si et tinc, ma solitud.



No, jo no em trobo mai sol,

si et tinc, ma solitud.