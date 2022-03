Antònia Font ha publicat el seu desè disc, Un minut estroboscòpica, on hi trobem cançons com aquestes tres: Una daixona de pols, la que té el mateix nom del disc, i aquesta que us convidem a escoltar.



Vaig empès a motor vegetal, mineral,

no és igual que volar amb es vent,

que te puja, te baixa, te gira de panxa.

Corrent alterna i corrent, normal i corrent.



Sa gent diu que sa gent és molt pesada

i es temps insuficient per fer ses coses que mos agraden.



Oh la la, me’n vaig a París, madame, monsieur,

i arrib a ses zones calcificades des meu cervell.



Vaig empès a motor vegetal, mineral,

no és igual que volar amb es vent

a una roca cilíndrica, rel quadrada,

corrent alterna i corrent, normal i corrent.



Sa gent diu que sa gent està empanada

i es temps un recipient per fer ses coses més ordenades.



Oh la la, me’n vaig a París, madame, monsieur,

i arrib a ses zones inexplorades des meu cervell,

a llunes perdudes, exuberades, amb jungles profundes i blaves.



Si ves el món que pens amb un dia

es meu computer explotaria.



Vaig empès a motor vegetal, mineral,

no és igual que volar amb es vent,

que te puja, te baixa, te gira de panxa.

Corrent alterna i corrent, normal i corrent.



Sa gent diu que sa gent està viciada

i es temps indiferent, ell no s’atura, ni mai s’acaba.



Oh la la, me’n vaig a París, madame, monsieur,

i arrib a ses zones inesperades des meu cervell,

a coses noves que no existeixen, i no sé per a què serveixen.



Si ves el món que pens amb un dia

es meu computer explotaria.

Oh la la, me’n vaig a París, madame, monsieur!