Cultura i creació contra l’emergència emocional

Els efectes emocionals de la pandèmia van ser i són evidents encara avui, però entre les persones que ja vivien una situació d’exclusió o vulnerabilitat, col·lectius invisibilitzats, la falta d’oportunitats i l’emergència emocional es van sumar i van tenir efectes especialment devastadors. La Fundació Carulla va voler fer visible l’invisible posant sobre la taula les necessitats d’aquestes persones i l’impacte positiu i transformador que la cultura i la creació podien tenir en les seves vides. Així van néixer les beques SOS Cultura, que també donaven impuls als creadors i creadores durant un any molt complicat pel sector cultural.

Aquest 2021, amb el mateix esperit, arriba la segona edició de les beques SOS Cultura perquè, malgrat que la situació general ha evolucionat favorablement, segueixen existint realitats invisibles, situacions vulnerables i de manca d’oportunitats. Cal no oblidar-les i tenir-les en compte i fer evident que les arts tenen un paper important en la transformació i la sensibilització de la societat. Descobrim 14 claus sobre aquestes beques.

1. Un incentiu a la creació compromesa: s’hi poden presentar exclusivament creadors, creadores i col·lectius de creació residents a Catalunya que tinguin una trajectòria mínima de dos anys i que proposin creacions artístiques adreçades a persones en situació de vulnerabilitat i d’emergència emocional.

2. Per a, però també amb: els projectes es poden adreçar tant a col·lectius com a persones en situació de vulnerabilitat i és important que, a més, aquestes persones hi resultin involucrades tenint-ne en compte els interessos, fent-los participar en el procés de creació i que siguin protagonistes del resultat final.

3. Vocació transformadora: la Fundació Carulla fomenta l’esperit transformador de la cultura i les arts, per això els projectes han de tenir una vocació transformadora i la intenció de donar resposta a un repte social concret en el marc d’una situació d’emergència emocional i de manca d’oportunitats de les persones i els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

4. Fent comunitat: la unió fa la força i per això els projectes candidats han de comptar amb la participació de diferents agents socials i col·lectius que generin lideratges compartits. Com? Involucrant-hi diferents comunitats –l’educativa, la sanitària, la socioassistencial, etc.– que puguin estar-hi relacionades.

5. Sensibilització: la qualitat artística és tan important com l’impacte que el projecte tindrà en les persones que el rebin. Cal que hi hagi un compromís d’exhibició que garanteixi que tots els projectes escollits puguin servir per sensibilitzar el públic, acostant-los realitats que, en molts casos, resulten invisibles.

6. Arribar al públic: la creació pot ser programada per a qualsevol tipus d’equipament, cicle o festival, i també pot exhibir-se de manera autogestionada al mateix local d’assaig o a l’espai públic.

7. Ampliant horitzons: l’art i la cultura van més enllà de les seves disciplines principals, per això els projectes que es presentin a les beques SOS Cultura poden incloure les arts de carrer, les arts escèniques, les arts visuals, les arts digitals, la música, la cultura popular i tradicional, l’art audiovisual, el comunitari…, inclús qualsevol hibridació entre totes elles.

8. Començar de zero?: no és imprescindible que els projectes siguin absolutament nous. Les beques SOS cultura poden servir per donar impuls a projectes que ja estiguin en procés de creació o en fase d’evolució o adaptació. Si aquest és el cas, a la memòria final caldrà fer constar la repercussió que la beca hagi tingut en el seu progrés o millora.

9. Les creacions són dels seus creadors: la propietat intel·lectual dels projectes és dels creadors i de les creadores. La Fundació Carulla només demana poder fer servir material relacionat amb les obres per donar visibilitat dels resultats a les seves xarxes i als mitjans de comunicació.

10. Dotació: les beques SOS Cultura premiaran 10 projectes amb 6.000 € per a cadascun, que s’hauran de destinar a la conceptualització, la producció i l’exhibició de la peça artística. Caldrà presentar una memòria final que reculli la descripció del procés, els resultats obtinguts i el material gràfic de l’exhibició. No caldrà que els projectes guanyadors facin una rendició econòmica dels recursos aportats.

11. En català: la llengua catalana és una eina d’integració i cohesió social, per això les candidatures a les beques, així com la memòria dels projectes, s’han de presentar en català.

12. Un extra gràcies als Premis Lluís Carulla: teixir noves aliances i fer xarxa és una de les voluntats de la Fundació Carulla. La plataforma myStage és un portal per a la gestió i difusió de les arts escèniques i va ser finalista del Premi Lluís Carulla 2020. Les candidatures a les beques SOS Cultura que hi incloguin els seus espectacles rebran una bonificació addicional de 200 €.

13. Com serà l’avaluació?: un sistema de punts valorarà l’enfocament a la transformació social, l’orientació i implicació de les persones destinatàries, la sostenibilitat, la viabilitat i la metodologia de tots els projectes candidats. No caldrà una puntuació mínima i obtindran la beca les deu propostes millor valorades. Podeu consultar-ne els detalls aquí.

14. Terminis: la convocatòria finalitzarà el 12 de novembre de 2021, a les 12 h. Durant la primera quinzena del mes de desembre de 2021 es donaran a conèixer els guanyadors de les beques, i el dimecres 15 de desembre es durà a terme l’acte de presentació dels guardonats.





El projecte 24/7 de dansa urbana va ser un dels guanyadors de la primera edició de les beques SOS Cultura. És una peça artística que va donar veu als joves en plena pandèmia perquè expliquessin a la societat com estaven vivint una situació excepcional, i, al mateix temps, també va ser una oportunitat perquè alliberessin emocions, se socialitzessin i es formessin.