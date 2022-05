Les arts abracen la vulnerabilitat a Mutare

Tothom és vulnerable. En algun moment, en alguna circumstància, cadascú de nosaltres pot trobar-se en una situació de vulnerabilitat. Les crisis encadenades, social, econòmica i sanitària, que hem patit els darrers anys ha colpejat, però, encara més aquelles persones que ja vivien en un entorn precaritzat i de risc social. Com es pot traçar un camí de sortida viable en aquestes situacions? Com es pot reconnectar?

Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla per buscar respostes culturals als diferents reptes socials que vivim, respon a aquest repte des de les arts a una nova edició de les seves jornades, que sota el nom de Mutare’22: VulnerArts, oferirà l’oportunitat d’experimentar com les arts connecten i acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat per buscar respostes a través dels llenguatges artístics.

VulnerArts s’adreça al públic general amb interès per la cultura, però sobretot als i les professionals del sector cultural, social i educatiu. Les persones que hi vulguin assistir s’hi poden inscriure gratuïtament omplint un breu formulari (aquest per al sector cultural i educatiu, aquest per al sector social i altres) a partir del 3 de maig.

Mutare’22: VulnerArts se celebrarà el 26 de maig a la Nau Bostik i començarà amb una experiència immersiva que, a través de les creacions artístiques de la Companyia Brots, Clara Manyós i Sandra Jurado, dibuixarà com les arts acompanyen i afavoreixen l’autonomia de les persones. La sessió continuarà amb els testimonis inspiradors de persones en situació de vulnerabilitat i les seves experiències amb l’art, com Diari del meu cos, un projecte que, en mans d’Inés Boza i Loli Navais, vol humanitzar el paper de les dones grans empoderant-les a través de la dansa, o com Radio Nikosia, la primera emissora de ràdio a Espanya realitzada per persones amb problemes de salut mental.

La directora d’escena, gestora cultural, dramaturga i arteducadora Lucía Miranda serà l’encarregada de la conferència central de la jornada. Miranda és fundadora de The Cross Border Project, un projecte que treballa en la intersecció de les arts escèniques, l’educació i la transformació social, i cofundadora del col·lectiu internacional País Clandestino. Finalment, els participants a Mutare’22: VulnerArts connectaran i dialogar per buscar respostes, de forma col·lectiva, a tres situacions reals de vulnerabilitat: joves i emergència emocional, migrants i inclusió social i educació, en una dinàmica relacional i de cocreació. Podeu consultar la informació completa sobre els ponents i la programació en aquest enllaç.



