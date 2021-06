La història d’amor de Rossellini i Bergman

Roberto Rossellini va néixer el 8 de maig de 1906 a Roma i hi va morir el 3 de juny de 1977. El director de cinema ha estat considerat el símbol del neorealisme italià. Va fer pel·lícules emblemàtiques com Roma ciutat oberta i Paisà, situades en la inmediatesa d’una postguerra que va marcar un abans i un després en el llenguatge cinematogràfic.



El dia que feia 42 anys va rebre una carta al seu nom, que s’havia salvat de miracle d’un incendi a l’estudi italià Minerva Films. Allà l’havia enviat l’actriu més famosa i reconeguda de l’època: Ingrid Bergman. L’actriu s’oferia al cineasta per fer una pel·lícula. Ell era un italià que estava acostumat a rodar amb actors que no eren professionals. Ella, sueca, ja vivia a Hollywood i havia guanyat un Oscar. La primera pel·lícula que van fer plegats va ser Stromboli: durant el rodatge, ella –que aleshores estava casada i tenia una filla– va quedar embarassada de Rossellini. D’aquell amor en van acabar naixent tres fills i sis pel·lícules. No va durar per sempre, però preferim aturar-nos en l’inici, llegint el preludi d’una història de cine.



Foto: biography.com



Estimat Roberto,



He vist les pel·lícules Roma ciutat oberta i Paisà i m’han agradat molt. Si necessita una actriu sueca que parla molt bé l’anglès, que no ha oblidat l’alemany, que no es fa entendre gaire en francès i que en italià només sap dir ti amo, estic preparada per venir a Itàlia i fer una pel·lícula amb vostè.

Ingrid Bergman





Estimada senyora Bergman,



La seva carta, que he llegit amb gran emoció, va arribar just el dia del meu aniversari i va ser el millor regal que vaig rebre. Fa molt de temps que somio fer una pel·lícula amb vostè i, des d’aquest moment, faré el possible perquè aquest somni es realitzi. Li escriuré més endavant per proposar-li les meves idees. Li estic profundament agraït i li demano d’acceptar, a banda de la meva admiració, les salutacions més sinceres.

Roberto Rossellini, Hotel Excelsior, Roma