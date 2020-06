me gritaron: ¡Negra!

Victoria Eugenia Santa Cruz (1922-2014)

Tenia siete años apenas,apenas siete años.¡Qué siete años!¡No llegaba a cinco siquiera!De pronto, unas voces en la calleme gritaron: ¡Negra!(¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!)¿Soy acaso negra?, me dije.(¡Sí!)¿Qué cosa es ser negra?(¡Negra!)Y yo no sabíala triste verdadque aquello escondía.(¡Negra!)Y me sentí negra(¡Negra!)como ellos decían.(¡Negra!)Y retrocedí(¡Negra!)como ellos querían.(¡Negra!)Y odié mis cabellosy mis labios gruesosy miré apenadami carne tostada.Y retrocedí(¡Negra!)y retrocedí.(¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!)Y pasaba el tiempoy, siempre amargada,seguía llevando a mi espaldami pesada carga.¡Y cómo pesaba!Me alacié el cabello,me polveé la caray, entre mis entrañas,siempre resonabala misma palabra.(¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!)Hasta que un díaque retrocedía,retrocedíay que iba a caer...(¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!)¿Y qué?¿Y qué?(¡Negra!)¡Sí!(¡Negra!)¡Soy!(¡Negra!)¡Negra!(¡Negra!)¡Negra soy!(¡Negra!)¡Sí!(¡Negra!)¡Soy!(¡Negra!)negra!(¡Negra!)¡Negra soy!De hoy en adelante, no quierolaciar mi cabello.(¡No quiero!)Y voy a reírme de aquellosque, por evitar –según ellos–,que, por evitarnosalgún sinsabor,llaman a los negrosgente de color.¡Y de qué color!(¡Negro!)¡Y qué lindo suena!(¡Negro!)¡Y qué ritmo tiene!(¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!)Al fin,al fin comprendí.(¡Al fin!)Ya no retrocedo(¡Al fin!)y avanzo segura(¡Al fin!),avanzo y espero(¡Al fin!)y bendigo al cieloporque quiso Diosque negro azabachefuese mi color.Y ya comprendí.(¡Al fin!)Ya tengo la llave.(¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro!¡Negro! ¡Negro! ¡Negro soy!)