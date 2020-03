Viure sola no és sempre fàcil però sí fascinant. I és que quan aprens a gaudir d'estar amb tu mateixa, mai et sents sola. I això també repercuteix en una millora de les relacions amb els altres. Quantes vegades has estat rodejada de gent i t'has sentit més sola que mai? L'experiència de plenitud comença en un mateix!!! Afegeixo que les experiències de les il·lustracions també es poden viure compartint la teva vida amb algú, sempre i quan tinguis un temps i un espai propi en el qual poder gaudir de la teva individualitat.



PD: m'alegra saber que no sóc l'única que s'arrenca els pèls dels mugrons amb les pinces.