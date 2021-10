Hem sobreviscut

Impotència. Dolor. El combat de cada matí, tarda i nit. El fotògraf David Day, amb una sensibilitat immensa, ha creat The Scar Project. Per retratar persones que han sobreviscut al càncer de mama. Però també per impulsar una campanya de sensibilització en què no només es mostra el rastre arrabassador de la lluita, sinó el més important, el que segueix bategant al fons: l’ànima.



