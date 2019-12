Foto: Annie Theby

Sempre et recordaré ballant un vals,un vals com una espelma, sense ritme,arrossegant les notes en veu baixa.I voldré acaronar-te sense tacte,sense mesura i sense cap pretext,com el qui fa servir l’instint de plaure.De fet, voldria dir-vos que quan marxivull dues flames al costat del llit,resistents i elegants i amb peus de plata,que les paraules que direu no es cremini comparteixin fum i mocadoramb la mateixa olor que fa la cera.