Soledat oberta

El poeta, novel·lista i crític d'art Blai Bonet va néixer a Santanyí el 10 de desembre del 1926 i va morir a Cala Figuera el 21 de desembre del 1997. En llegim un poema inclòs a Poesia completa. Blai Bonet , publicat per Edicions del 1984.Em dol tot, fins la camisa,a damunt el pit cremat.I les paraules em nafrenquan sonen damunt la llenguaamb el seu significat.No puc parlar de tant que estim... La parlaés sempre de baladres i sal grossa:un agre ganivet que em reboteixbavant-me sal i sang, i sal i sang,pel meu bosquet senzill de parla verda...I no vull tanta parla que s'esquerda.Mes, les meves paraules de «bellveure»,«taronja», «llimonera», «estrella», «amic»,les tenc, obscures, fent una ploradaal carreró banyat de la Gran Pena.Em dol la blancor dels ossos.Em dol el bel de la sang.Aquest carreró de sang,per on ningú no passa, i tot pas hi ressona.Per la meva sang sonala frescor de la fontque lluu cap a les set.I els pins... —so dels meus pins!—que comencen la verdor,com el dia l'aurora,sense influències de verdor més alta.I em cau de patiment la meva galta,perquè a mi el dolor em va brostarcom el vol a una ala o l'èxtasi a una muntanya.Era per llei que Déu em mossegàquan treia el cap a l'amorosa llum,ja batejat amb la color de sofre.Per la sang em saltava una geneta,i l'amor, de la mida del meu cos,estava ple de dentellades rogescom a passes de por d'un homicida.Un mostel em xuclava,dins el jardí del cor,un coll melodiós de rossinyolon ja es feia de dia. —Vull dir que ja cantava.Però un dia sortí molt —molt!— de sol,i em pujaren pel coll eixes paraules:«estrella», «ala», «llimonera», «sal»,«núvol», «fill», «mare», «rosa», «frescor», «aigua».Oh veu!, oh càntic!En mossegar-me, Déu deixà salivadins la nafra i frescor del seu gran llavi.I la saliva m'inundà la sang.I em va néixer una veu plena de nius.I l'amor em tornà del tamany de la presència de Déu.I la set em tornà del tamany de la presència de Déu.I les fonts continuaren el seu brolldel tamany d'un colom.L'amor, la set, em creixenalts, alts, com a migdies,i conserven la ràbia com a pals de sivina.I jo estic allargat com una terraque té el consol de l'aigua i de la pedra,i no pot esser torre...És curiós..., però jo no tenc pena.És ver que ja fa temps no he vist estrelles,ni aquell mar tan senzill que va a la platjaplena de lliris blaus, callada i sola.És cert. Hi ha poques coses d'alegria.Però sempre hi ha un brot de tarongerque va, en silenci, cap a la taronja.I humils pedres, que, per primera volta,se senten àngel, tirades a una fruita,o a un ocell, que haurà tingut la sortde morir-se a l'aire.És curiós... Jo som d'aigua de mar,i és com si fos de canyamel el cord'eixa ona meva, repetida i blava.Tots els que anau contents:el sol i el meu cor van amb vosaltres.© Hereus de Blai Bonet© de l'edició crítica: Nicolau Dols i Gabriel S. T. Sampol© del pròleg: Margalida Pons© Edicions de 1984, S. L., 2014