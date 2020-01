Antes de que eligieras la huida

Foto: Nathan McBride

Gloria Fuertes va néixer el 28 de juliol de 1917 a Madrid, on va morir el 27 de novembre de 1998. Llegim cinc poemes del seu llibre Mujer de verso en pecho (Ediciones Cátedra).Aunque no nos muriéramos al morirnos,le va bien a ese trance la palabra: Muerte.Muerte es que no nos miren los que amamos,muerte es quedarse solo, mudo y quietoy no poder gritar que sigues vivo.Todo lo negativohay que eliminarlo,aunque sea tu amigotu padretu madretu hijoo tu amor.(Como se destruye un virus o dos)Porque si se vuelve contra ti,no es tu amigoni tu padreni tu madreni tu hijoni tu amor.No más moscas en mi siesta,no más moscas en mi vida,no más moscas en mi alma,no más moscas en mi herida.Antes de que eligieras la huidate veía de mueble,no eras ni siquiera una sillay yo estaba cansaday no eras ni siquiera una silla,por eso no me moví cuando diste el portazo.A los que nos hicieron daño,cuando el destino nos haga justiciay se agraven,les debemos dar hasta litros de sangre,pero nos está prohibidonombrarles de nuevo predilectos.