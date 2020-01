Foto: Museu del Disseny de Barcelona

Victor J. Papanek a Buffalo, Nova York (abril del 1959). Fotografia amablement cedida a la Fundació Victor J. Papanek per Nicolette Papanek. © Universitat d’Arts Aplicades de Viena, Fundació Victor J. Papanek

Catorze recomana els tallers del programa Dissenyar mons reals , que es fan als centres cívics Joan Oliver - Pere Quart i Vil·la Urània durant el mes de gener i febrer de 2020 relacionats amb l'exposició Victor Papanek: La política del disseny , que es pot visitar al Museu del Disseny de Barcelona.El dissenyador, autor i activista Victor Papanek (1923-1998) considerava el disseny una professió política perquè tot allò on s'involucra té conseqüències sobre la societat, el medi ambient i l'ecologia. Fins al 2 de febrer, el Museu del Disseny de Barcelona li dedica la primera gran mostra retrospectiva i, per aprofundir en els temes i conceptes amb què va treballar Papanek, els centres cívics Joan Oliver - Pere Quart i Vil·la Urània presenten el programa Dissenyar mons reals, que consta d'aquests tallers gratuïts de pensament crític:, amb la sociòloga i traductora Helen Torres.El 13 de gener a les 19 h al CC Vil·la Urània i el 14 de gener a les 19 h al CC Joan Oliver - Pere Quart., investigadora en ciència, tecnologia i societat Blanca Callén.Els dies 15, 22 i 29 de gener a les 17:30 h al CC Joan Oliver - Pere Quart., amb l'artista visual Irene Pérez.Els dies 17, 24 i 31 de gener a les 17 h al CC Vil·la Urània.dirigides per Luca Carrubba i Jara Rocha.El 4 de febrer a les 19 h al CC Joan Oliver - Pere Quart i el 14 de gener a les 19 h al CC.Totes les activitats són gratuïtes però cal inscriure-s'hi prèviament.els tallers del programa Dissenyar mons reals als centres cívics Joan Oliver - Pere Quart (carrer Comandant Benítez, 6) i Vil·la Urània (carrer Saragossa, 29) de Barcelona.gener i febrer de 2020.