"Joan Salvat-Papasseit va néixer el 16 de maig de 1894 al carrer Comte d'Urgell, 98 de Barcelona. Fill de família humil i treballadora, va quedar orfe de pare als set anys, i va ingressar aleshores a l'Asilo Naval Español, on també aniria a parar el seu germà Miquel. Als dotze anys deixa el Tornado (un vaixell de l'Asil Naval) i entra a les Escoles Salesianes, però el curs següent abandona els estudis per integrar-se al món laboral fent tot un reguitzell de feines: aprenent d'adroguer, mosso de magatzem, aprenent d'un taller d'escultura, vigilant al moll de la fusta, depenent de les Galeries Laietanes... Enmig d'aquestes feines, viu etapes a l'atur, de lector compulsiu, d'amant de la cultura, d'ateneista, de bohemi, de revolucionari i de poeta avantguardista."El que escrivia Ferran Aisa a la biografia Joan Salvat-Papasseit, 1894-1924, apareix a l'inici del llibre-cd Sota el firmament (Viena Edicions), una iniciativa del fotògraf Àlex Carmona que, per retre homenatge al poeta (que va morir de tuberculosi el 1924 quan només tenia trenta anys), ha reunit una trentena de músics d'arreu dels Països Catalans perquè en versionin un poema mentre ell els retrata. La llista d'artistes que participa en aquest projecte solidari (el 30% dels drets d'autor estan destinats a Hospital Amic , de l'Hospital Sant Joan de Déu) és ben rica i llarga: Alguer Miquel amb Sergi Carbonell, Cesk Freixas amb Key day, Els Gossos, Mireia Vives amb Borja Penalba, Tortell Poltrona amb Miquel Coll, Aspencat, Elena Gadel amb Toni Xuclà, Joan Garriga amb Carles Belda, Gemma Humet amb XY, Luisillo Kalandraka amb Susanna Sureda, Salva Racero, Cris Juanico amb Pemi Fortuny, Blaumut, Pol Fuentes amb Suu, Sabor de Gràcia i Èric Vinaixa, de qui escoltem la versió que ha fet de Dona'm la mà, mentre veiem algunes de les fotos d'Àlex Carmona i de les il·lustracions de Tània Lupe que apareixen al llibre.Dona'm la mà que anirem per la ribaben a la vora del marbategant,tindrem la mida de totes les cosesnomés en dir-nos que ens seguim amant.Les barques llunyes i les de la sorraprendran un aire fidel i discret,no ens miraran;miraran noves rutesamb l'esguard lent del copsador distret.Dona'm la mà i arrecera ta galtasobre el meu pit, i no temis ningú.I les palmeres ens donaran ombra.I les gavines sota el sol que lluuens portaran la salabror que amara,a l'amor, tota cosa prop del mar:i jo, aleshores, besaré ta galta;i la besada ens durà el joc d'amar.Dona'm la mà que anirem per la ribaben a la vora del marbategant;tindrem la mida de totes les cosesnomés en dir-nos que ens seguim amant.© dels poemes: Joan Salvat-Papasseit© de les fotografies: Àlex Carmona© de les il·lustracions: Tània Lupe© de la música: Alguer Miquel & Sergi Carbonell, Cesk Freixas, Gossos, Mireia Vives & Borja Penalba, Miquel Coll, Aspencat, Toni Xuclà, Gemma Humet, Luisillo Kalandraka, Èric Vinaixa, Salva Racero, Cris Juanico, Blaumut, Pol Fuentes, Sabor de Gràcia, Joan Garriga, Carles Belda.© de les característiques d'aquesta edició, Viena Edicions, 2019.