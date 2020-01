Angela Davis, a l'arrel de la vida

Angela Davis és una activista afroamericana, filòsofa, política marxista i professora de la Universitat de Califòrnia Sant Cruz, nascuda a Alabama el 26 de gener del 1944. Dins del concepte d'activista, engloba multitud de lluites: la del feminisme, l'antirracisme, la lluita de classes, l'antiespecisme, l'anticapitalisme o la lluita a favor del col·lectiu LGTBI. Postulant que les opressions no són independents, sinó que creen una xarxa molt complexa. Foto: Facebook Angela Davis



Radical només vol dir "anar a l'arrel de les coses".El racisme és un tipus de fenomen molt més clandestí, molt més amagat. Però, a la vegada, és el més terrible que pot existir.Les dones negres han hagut de desenvolupar una visió més extensa de la nostra societat que cap altre grup. Han hagut d'entendre els homes blancs, les dones blanques i els homes negres, i han hagut d'entendre's a elles mateixes. Quan les dones negres guanyen victòries és un impuls per a pràcticament tots els sectors de la societat.Crec que la importància de l'activisme és, precisament, que et permet considerar-te no només com un sol individu que pot haver aconseguit alguna cosa, sinó com a part d'un moviment històric en curs.És més possible trobar persones pobres i de color a la presó que a les institucions d'educació superior.Els aliments que mengem amaguen molta crueltat. El fet que puguem seure i menjar pollastre, sense pensar en les horribles condicions sota les quals estan criats industrialment, és un senyal dels perills del capitalisme. De com el capitalisme ha colonitzat les nostres ments, ja que no mirem més enllà de la mercaderia. Ens neguem a comprendre les relacions que s'amaguen sota les mercaderies que consumim diàriament.Les presons no fan desaparèixer els problemes socials, fan desaparèixer persones. No tenir casa, l'atur, l'addicció a les drogues, les malalties mentals i l'analfabetisme són alguns dels problemes que desapareixen de la vista pública quan les persones a qui els passa queden relegades a les gàbies.Per entendre qualsevol funció de la societat s'ha d'entendre la relació entre homes i dones.No estic acceptant les coses que no puc canviar. Estic canviant les coses que no puc acceptar.Tothom està familiaritzat amb l'eslògan "allò personal és polític". No només allò que vivim a nivell personal té implicacions polítiques profundes, sinó que les nostres vides interiors i emocionals estan afectades per la ideologia. Sovint fem la feina de l'estat a través de la nostra vida interior. El que assumim com a nostre sovint ve de fora i s'utilitza per perpetuar el racisme i la repressió.Sempre derrotaràs els teus propis propòsits en les lluites de la justícia social si no pots imaginar les persones amb qui lluites com a iguals.El racisme és una arma utilitzada pels rics per augmentar els seus beneficis pagant menys als treballadors negres.Hem de parlar d'alliberar ments així com parlem de l'alliberament de la societat.S'ha d'actuar com si fos possible transformar radicalment el món.