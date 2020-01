El meu cos és l'avançament del nou disc dels Amics de les arts, El senyal que esperaves, que es publicarà el 20 de març. Ha estat produït de nou per Tony Doogan i masteritzat als estudis Abbey Road.El meu cos per lliure.El meu cos, i em porta aquí.El meu cos et vol a tu,vol anar per lliure.El meu cos et vol a tui em porta aquí.Prou que ho intento,però el meu cos et vol a tu.El meu cos et vol a tui no te'n riguis,que això no em passa amb ningú,això no em passa amb ningú.Jo m'aniré vestint,ja es fa de dia,va, no m'ho facis més:on m'has posat les claus?Que no estic pas per jocs.Tinc una vida que no ho sap:El meu cos et vol a tu,vol anar per lliure.El meu cos et vol a tui em porta aquí.El meu cos et vol a tu,vol anar per lliure.El meu cos et vol a tui em porta aquí.Sé que el paisatgenomés és un decorat,només és un decorat.Sé que el teu mapano és de la meva ciutat,no és de la meva ciutat.Som a la cara B,sento a la voraun univers semblanton ara estem ballant.Però ens ha tocat aquesti marxo que em conec,prou que ho saps.El meu cos et vol a tu,vol anar per lliure.El meu cos et vol a tui em porta aquí.El meu cos et vol a tu,vol anar per lliure.El meu cos et vol a tui em porta aquí.Ara fas un salt del lliti busques entre mil vinils,per tu sempre és un jocquan jo tinc pressa.Cau suaument fent un trip-cracl'agulla acaronant el plat,per tu sempre és un jocquan jo tinc pressa.Dius que això és un musical quànticinterdimensionaltu veus el gran finalforats de cuc i pirotècniaamb tot de jos al teu davantperfectament sincronitzats,però en realitat soc jo intentant ballarcom en Christopher Walken.El meu cos.Tu i jo som una fatal combinació de partículesel paradigma de la casualitat,som un error d'essència matemàtica.Tu i jo som una fatal combinació de partículesel paradigma de la casualitat,som un error d'essència matemàtica.