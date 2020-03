Un bon confinament, amb ulls d'infant

Foto: Gabriel Tovar

La pedagoga i educadora emocional Eva Bach (autora de llibres com Pares i mares influencers , escrit amb Montse Jiménez, o Educar per estimar la vida ) s'ha posat a la pell dels més petits per escriure catorze idees a tenir presents durant els dies de confinament.Protegeix-me dels pitjors virus: el de l’egoisme i el de la por.Digue’m que estigui tranquil o tranquil·la, que no ens morirem tots.Fes-me entendre que no és un drama, que passen coses pitjors al món.Recorda’m que tenim casa i que això és una gran sort.I que ens tenim nosaltres, que això m’alegra el cor.Ensenya’m el gran valor de la llibertat, la responsabilitat, la solidaritat, l’esforç...Explica-m’ho bonic, digue’m que ens quedem a casa per amor i no pas per por, perquè estimen i cuidem la nostra vida i la vida de tothom.Fem videotrucades als avis i a les àvies, que enyoro les seves abraçades.Les estones que estiguem cansats, o tristos, o ratllats, digue’m que això passarà, que acabarà bé, que ens en sortirem.I que cada dia més, falta un dia menys.De notícies les justes i d’alarmants ni una. Pensem junts com podem ajudar-nos i, quan això s’acabi, com podem celebrar-ho.Fem un horari, com a l’escola, i que hi hagi l’hora del riure, la de no fer res, la d’avorrir-me...També una estoneta de somnis, de fantasia, d’imaginar trapelleries i coses que tenim prohibidesI sessions a dojo d’amanyacs, de massatges, de petons que s’escapen d’un conte i no ens caben a les galtes.