Adeu a Víctor Nubla

Foto: Joan Teixidor / Wikimedia Commons

Víctor Nubla Foto: Males Herbes

L'escriptor, músic i compositor barceloní Víctor Nubla ha mort aquest 31 de març de 2020 a 63 anys. Nubla va ser impulsor d'iniciatives culturals com el Festival Lem i l'associació Gràcia Territori Sonor, i membre fundador, amb Juan Crek, d'una de les bandes fonamentals de la música industrial a casa nostra, Macromassa. Nubla, agitador d'un munt de projectes de l'anomenat cercle underground, havia publicat, entre altres, les novel·les El regal de Gliese i Metal·lúrgia (totes dues a Males Herbes). El recordem escoltant una de les cançons del disc Espejo Rapidísimo Qinqen , que Macromassa van publicar el 1988.Me gusta ir sitioscuando la gente me llamay puedo dejar el armario.Me gusta ir sitioscon las luces rojas, amarillas,azules y blancas.Me gusta ir sitioscuando no sé donde estoyy me olvido las paredes.Me gusta ir sitioscuando la gente amable se apartapara dejarme pasar.Me gusta ir sitiosy no me gusta pagar.