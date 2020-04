Foto: Aidan Roof

Una vegada vaig tenir un amic.Per dins era ple d'ombresque el rosegaven viu.Bevia nit i dia i feia versos.Ens unia la ràbia, la tristor,l'amor a les paraules que apreníemen llibres aliens, escrostonatspel temps i per la vida.Érem més escriptors del que mai no seremper anys que passin.Teníem les paraules per fugir de la mortque sempre ens vigilava.Després, va passar el temps.Tots dos ens vam casar.Una minsa felicitat fugaçva apartar-nos d'allòque ens feia tanta ràbia.Ell va deixar l'alcoholperò no la poesia.Jo vaig amagar els versosi em vaig fer novel·lista.La maduresa es plau, tem el poeta,en fer de tu una cosaque mai vas voler ser.Una vegada vaig tenir un amic,ja fa molt temps.Tant, que ja no recordocom és que el vaig tenir,ni entenc què veia en mi,ni què li vaig donarni què en vaig rebre.El darrer cop, vaig veure'laturat a un semàfor,a prop del Decathlon de Diagonal.Ell era a l'altra bandad'un pas de vianantsi en veure'm, va acotarel cap, es va gratar una orellai va decidir no travessar.Qui sapsi no va serper no creuar-se amb mi.Potser va recordaraixí, de cop,algú que l'esperava.La vida es decideix en les cruïllesi això nosaltres feia moltque ho havíem après.El cas és que tot ellem va semblar inventat,així, també de cop,com una aparició,un zombi d'una pel·li tronadaun mort que ressuscita,quina angúnia,un tros inert que avançacap enlloc.Mai no m'han agradat,les històries de zombis.No les comprenc.Em faig preguntesque no hauria de fer-me.El mateix, aquell cop,aturada al semàfora prop del Decathlon,mentre el mirava,vaig pensar:Com pot ser que camini?Com és que no es desfà?Com és que encara és viu?Tant que havia cregutque ja era mort.