La natura guanyadora

L' Associació Alemanya de Fotografia de la Natura cada any convoca un concurs per mostrar la bellesa del món. Ara que estem tancats a casa, us convidem a passejar entre boscos, rius i selves a través d'aquestes 14 imatges premiades.Fotografia guanyadora del certamen.De Peter Lindel.Categoria: altres animals.De Jens CullmannCategoria: altres animals.De Kevin Prönnecke.Categoria: altres animals.De Stefan Imig.Categoria: plantes i bolets.De Stefan Pütz-Cordes.Categoria: plantes i bolets.De Radomir Jakubowski.Categoria: aigua.DeBritta Strack.Categoria: mamífers.De Mohammad Murad.Categoria: mamífers.De Herman Hirsch.Categoria: mamífers.De Jan Piecha.Categoria: mamífers.De Dr. Siegmar Bergfeld.Categoria: mamífers.De Winfried Wisniewski.Categoria: ocells.De Christoph Kaula.Categoria: ocells.DeMaximillian Hornish.