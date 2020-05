Reminiscència

Foto: Noah Silliman

Qui som i qui volem ser: vet aquí la qüestió fonamental que travessa Nosaltres, qui, el nou poemari de Mireia Calafell, que va ser reconegut amb el Premi Mallorca de poesia 2019 i que ha estat publicat a la col·lecció Alabatre de La Breu Edicions. En tastem un poema.M'esforço a no oblidar-te però te'n vasi ets implacable en aquest teu anar-te'n.Tampoc la mar no s'atura i va avançant,i va avançant, i va avançant sense clemència.Si almenys d'aquí uns quants anys un record teu vinguésamb la mateixa força, tan nítid i tan clarcom quan és hivern i fa fred i s'entelen els vidresi de sobte a la guantera entre els cd hi trobes sorra,la sorra d'una platja on potser fins i totpodríem dir que un dia, senzillament, vam riure–la sorra d'una platja que avui ja no existeix, és evident.© Mireia Calafell© La Breu Edicions, 2020