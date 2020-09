La màgia de la tardor

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin



3.

Foto: Jessica Drossin





4. Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin

Foto: Jessica Drossin



12. Foto: Jessica Drossin



13. Foto: Jessica Drossin



14. Foto: Jessica Drossin

La dissenyadora gràfica Jessica Drossin , també fotògrafa, ha retratat diverses criatures en un context tardoral a la sèrie Children . La galeria captura les expressions i emocions dels nens en un entorn remullat, melancòlic i de fulles caduques. Un entorn que també deixa lloc per als jocs i les rialles entre els bassals.Drossin explica que no s'havia interessat per la fotografia fins que va néixer el seu segon fill, moment en el qual va tenir la inquietud d'explorar l'art d'una altra manera. Potser per això els infants tenen un pes cabdal en la seva obra.