Torna l'art contemporani

Vermilion, 2017-2020 Sèrie The Unknown, Andrea Torres Balaguer, 142x112 cm (detall)

«Figura 1», Guerrero Medina, 1974. Oli sobre tela. 61x50cm

Horizon Line, Enric Ansesa, 2004, Metall i acrílic sobre tela, 27 x 35 cm

Dahlia, 2019-2020 Sèrie Hivernacle, Andrea Torres Balaguer, 185x158 cm

Sense títol, Marcel Giró, c.1950/2014. Fotografia. Reprint. Tintes pigmentades sobre paper HP Matte-Litho-realistic, 43 x 30 cm.

Durant el confinament, la Fundació Vila Casas ha volgut mantenir el vincle entre els seus artistes i el públic i ho ha fet publicant periòdicament el que han anomenat Càpsules de confinament . Aquestes pinzellades artístiques, que fins ara s'han pogut gaudir només en format digital, es podran veure reunides i desconfinades en una exposició al Museu Can Framis que s'inaugurarà el 5 d'octubre amb la mostra de les obres de Jordi Martoranno, guardonat amb el Premi de Pintura 2019.Fins llavors, i amb els dos peus ficats en la desescalada, la Fundació reobre tots els seus espais expositius a partir del 12 de juny. Fem un repàs a les exposicions que es poden visitar als quatre museus de la Fundació Vila Casas i les noves dates de clausura de cada exposició.Fins al 26 de juliol de 2020.Una exposició amb prop de 120 obres de Josep Maria Guerrero Medina, nascut a Jaén l'any 1942, que posa l'èmfasi en aquelles peces més significatives de cada etapa creativa de l'artista. El recorregut el vertebren quatre eixos temàtics, tots ells dedicats a la figura: Art-denúncia, Exilis, Fragments de la memòria i Pintant Velázquez.Fins al 26 de juliol de 2020.Persistències mostra l'evolució dels treballs d'Enric Ansesa, un dels artistes més destacats de l'art abstracte actual, durant els seus quasi cinquanta anys de carrera. La mostra incideix en els aspectes més iconogràfics d'una producció artística que, des de mitjans dels anys setanta fins a dia d'avui, ha tingut com a comú denominador el color negre acompanyat per punts, cal·ligrafies, sutures o creus.L'espai que la Fundació Vila Casas té a Palafrugell acull les mostres de tres artistes:Fins al 5 de juliol de 2020.Inside The Unknown (Dins el desconegut) reuneix prop de cinquanta fotografies extretes de les successives sèries que Andrea Torres Balaguer (Barcelona, 1990) ha creat durant la seva breu però intensa carrera. Les obres es presenten entrellaçades per una narrativa on explora les relacions que s'estableixen entre la feminitat i la natura a través del simbolisme i la transcripció dels somnis, a partir del realisme màgic i la teoria de la psicoanàlisi.Fins al 5 de juliol de 2020.Nou obres de l'artista que segueixen la seva trajectòria des de la pintura més constructivista dels anys setanta, on la llibertat del gest i l'expressió imperen, fins a l'abstracció de finals dels anys vuitanta. L'objectiu d'aquesta petita mostra és presentar la donació d'obres de Carles Arqués i Tost per part de Cèlia Tost a la Fundació.Fins al 5 de juliol de 2020.L'escultor Mariano Andrés Vilella (Saragossa, 1930) investiga, explora, desbasta i poleix cada bloc de roca fins a extreure'n unes formes d'una plasticitat extrema, en què la matèria primera sembla esdevenir dinàmica i remetre'ns a un univers autoreferencial i alhora còsmic.Fins al 28 de juny de 2020.Prop de setanta de les fotografies del tàndem artístic (i també de vida) format per Palmira Puig i Marcel Giró, establerts a São Paulo, on el 1953 van obrir el seu estudi fotogràfic: l'Estúdio Giró, un espai que es convertiria en un dels més importants del Brasil pel que fa a la fotografia publicitària.