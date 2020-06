Foto: Geoff Llerena

Death





L'espasa i la torre

William Butler Yeats va néixer a Dublín el 13 de juny del 1865 i va morir a França el 28 de gener del 1939. Va ser una de les figures més representatives del renaixement literari irlandès i també un dels fundadors de l'Abbey Theatre. Recordem el premi Nobel de literatura llegint-ne un poema en anglès i traduït al català per Albert Roig Anto i Patrícia Manresa Ní Riordáin.Ni la por ni cap esperançaNo vetllen l’animal que mor;L’home espera la seua fiEsglaiant-se, esperant-ho tot;I moltes vegades ha mort,I moltes ha tornat a alçar-se.Davant dels assassinsL’orgull de l’home fermRespon a l’últimAlè amb l’escarni; la mortLa coneix per dins –l’ha creatL’home la mort.Nor dread nor hope attendA dying animal;A man awaits his endDreading and hoping all;Many times he died,Many times rose again.A great man in his prideConfronting murderous menCasts derision uponSupersession of breath;He knows death to the bone –Man has created death.© W. B. Yeats© d'aquesta edició: Grup 62, 2016© de la traducció: Albert Roig Anto i Patrícia Manresa Ní Riordáin