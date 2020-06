Paula Valls i Jolly Damper, l’alter ego del productor penedesenc Joan Solana, presenten nou single, Jellyfish Rebirth, “una cançó trista, amb una lletra feta de rutines monòtones i fosques, en què algú marxa a un lloc desconegut per ser un altre”. Aquest tema s'ha estrenat un mes i mig després que, en ple confinament, ells dos versionessin el Life on Mars? de Bowie.This is me nowAll time I’m crashingThis is me nowAll time I’m crashingOne last timeI’m gonna taste this feelingI’m gonna do like I’m somebody elseI’m gonna say the wordsOne last timeI’m gonna taste this feelingI’m gonna do like I’m somebody elseI’m gonna say the words I wanted to sayThis is me nowAll time I’m crashingThis is me nowAll time I’m crashingThis is me nowAll time I’m crashingOne last timeI’m gonna taste this feelingI’m gonna do like I’m somebody elseI’m gonna say the words I wanted to sayOne last timeBefore we change the worldHow we know it nowBefore II goThis is meThis is meThis is meThis is meThis is me nowAll time I’mCrashingAll time I’mCrashingAll time I’mCrashingAll time I’mCrashingAll time I’mCrashingAll timeThis is meThis is meThis is meThis is me now