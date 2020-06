Foto: Shutterstock

L'escenari post-pandèmia ens aboca a un estiu, el d'aquest 2020, en què la nova normalitat s'obre pas a cops de colze. Un estiu en què les activitats de temporada s'han d'adaptar a una altra realitat, la de les noves necessitats sanitàries i socials, sota una premissa ineludible: la d'un estiu segur i per a tothom.

El món local està responent i les dades així ho demostren. D'una banda, el 24% dels ajuntaments ha augmentat i allargat l'oferta d'estiu, i de l'altra, tots els municipis de més de 20.000 habitants de la província de Barcelona ofereixen activitats. Es calcula que la meitat dels ajuntaments donen ajuts o cedeixen espais i material a les entitats de lleure i esportives del seu municipi per poder articular el lleure d'estiu. I 9 de cada 10 ofereixen suport a les famílies, a través de beques, reducció de preus o fins i tot la gratuïtat.

Una vegada més, els ajuntaments entomen el repte, com a administració més propera a la ciutadania, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, per garantir el retorn de més de 200.000 infants i joves a casals, campus i colònies, espais educatius i de socialització necessaris per garantir la igualtat d'oportunitats.

Des de la Diputació de Barcelona s'ha treballat en diverses línies per acompanyar els ajuntaments de la província en aquest estiu en què tot torna a començar. Estan aplegades al web www.diba.cat/estiu2020

1. Un estiu segur per a tothom.

La nova normalitat implica nova normativa, noves activitats i nous, i més elevats, estàndards de seguretat. En definitiva, nous recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els ajuntaments de la província en un sol web: www.diba.cat/estiu2020

2. Més planificació, menys risc.

Què he de tenir en compte per planificar aquest estiu al meu municipi? La posada en marxa de les activitats d'estiu genera aquest any més dubtes que mai. La Diputació ofereix les respostes en una guia per a l'organització de les activitats d'estiu i amb un decàleg de recomanacions per tirar endavant les activitats.

3. Casals i colònies, ara més que mai.

Després del confinament, de tantes setmanes sense escola i sense activitats, les colònies i els casals d'estiu esdevenen fonamentals perquè infants i adolescents socialitzin, complementin el seu desenvolupament i, alhora, comparteixin els seus sentiments i inquietuds. La Diputació de Barcelona està ultimant en aquest sentit diversos recursos per a l'acompanyament emocional als casals, que s'afegeixen a les principals mesures i recursos d'higiene que els municipis i les diverses entitats de lleure tenen a la seva disposició.

4. Equipaments segurs.

Som a les portes d'un estiu diferent on, per poder donar servei a la ciutadania, els ajuntaments necessiten reobrir les seves instal·lacions i equipaments de manera segura. Per això la Diputació ha posat a disposició dels governs locals diverses guies de reobertura de centres educatius, de piscines i equipaments esportius i d'altres equipaments municipals, amb la informació necessària per poder oferir activitats d'estiu amb tots els criteris de seguretat.

5. Ajuts als ajuntaments.

El tancament de les escoles i dels serveis municipals ha tingut un impacte econòmic destacat sobre els ajuntaments que, a més, han hagut de fer front a despeses extraordinàries i d'urgència.

Per contribuir a pal·liar la situació, la Diputació preveu, dins el seu Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social, ajuts a les activitats educatives, esportives i de lleure, així com un programa extraordinari de cohesió social, ciutadania i benestar amb una línia específica de suport a la infància i a l'adolescència en risc. L'objectiu és garantir l'equitat en l'oferta, a més de compensar les despeses extraordinàries provocades per la crisi i les derivades del tancament i la reobertura dels equipaments municipals.

6. Ajuts a les famílies vulnerables.

La crisi de la COVID-19 ha augmentat les necessitats socials bàsiques i ha obligat a reforçar els equips professionals de serveis socials per atendre situacions urgents o de necessitats socials greus. Justament per fer front a aquestes línies d'atenció a les famílies vulnerables, la Diputació va mobilitzar el passat mes de maig ajuts extraordinaris dins el programa complementari per a la garantia del benestar social.

7. Col·laboració amb altres administracions.

La Diputació de Barcelona impulsa, participa i col·labora en els espais de relació entre les diverses conselleries de la Generalitat i els governs locals. També està present a la Comissió Tècnica del Pla de Desconfinament de les Administracions Locals i en la Taula de Governança de l'Educació en el Lleure, encarregada de la coordinació i el seguiment de la campanya d'activitats de l'estiu.

8. Treball en xarxa.

Les necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania derivades de la crisi de la COVID-19 exigeixen una resposta unitària i àgil. És per això que la Diputació ha fet un esforç de coordinació per donar una atenció integral i transversal en els àmbits d'educació, salut pública, esports, joventut i benestar social.

9. Contacte continu amb els ajuntaments i les entitats de lleure.

La corporació ha intensificat i reforçat els espais de relació amb els tècnics municipals i els responsables polítics dels ajuntaments de la província, com a principals coneixedors de les necessitats de la ciutadania. De la mateixa manera, els últims mesos ha impulsat els contactes amb les entitats de lleure, amb l'objectiu de compartir propostes i criteris per fomentar i promoure l'organització d'activitats d'estiu de qualitat i amb seguretat, així com sessions web amb persones expertes per ajudar a tractar els principals reptes d'aquest estiu post-confinament i la relació amb els col·lectius més desfavorits i vulnerables.

10. I després de l'estiu? Reptes per al curs 2020-2021.

El món ha canviat i, per tant, també ho ha de fer l'atenció educativa. La Diputació de Barcelona ofereix formació i recursos en línia per orientar, acompanyar i ajudar la comunitat educativa en la reobertura dels centres i en el disseny del pròxim curs escolar.

