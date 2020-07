Albert Forns guanya el Sant Joan

Albert Forns. Foto: Adrià Costa

Albert Forns, guanyador del 40è Premi BBVA Sant Joan Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

El periodista i escriptor Albert Forns (Granollers, 1982) és el guanyador de la 40a edició del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, que convoca l'Antiga Fundació Caixes Catalanes, amb la novel·la Abans de les cinc som a casa. L'obra, declarada com a guanyadora entre les 67 rebudes a concurs, investiga i reconstrueix la vida d'un barceloní dels anys setanta a partir de la troballa dels seus diaris al mercat de Sant Antoni i arribarà a les llibreries el 26 d'agost publicada per Edicions 62.En una roda de premsa atípica producte dels temps que vivim, s'ha donat a conèixer el veredicte del jurat, integrat per Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli, Carme Riera i Gemma Lienas, que hi ha tornat a participar com a darrera guanyadora del premi, ja que en l'anterior edició va ser declarat desert. El Premi BBVA Sant Joan és un dels més ben dotats de les lletres catalanes: 35.000 euros lliures d'impostos als quals cal de sumar els drets d'autor de la publicació.Abans de les cinc som a casa és la tercera novel·la de Forns i la tercera que resulta premiada. L'escriptor ha volgut destacar la importància de rebre el Sant Joan, un dels premis més prestigiosos i amb més trajectòria de la literatura en llengua catalana, després que el 2012 guanyés el Premi Documenta , reservat a menors de 35 anys, amb Abert Serra (la novel·la, no el cineasta) i el 2016 inaugurés la llista de guardonats amb el Premi Llibres Anagrama de Novel·la per Jambalaia.Abans de les cinc som a casa parteix de la troballa, en una parada del mercat de Sant Antoni, de tretze llibretes, els dietaris d'Hilari Miralpeix, un home normal de vida rutinària que va viure a la Barcelona dels anys setanta. El lector acompanya l'autor en la reconstrucció d'una vida i d'una època i en les seves reflexions al voltant de la intimitat, el sentit dels dietaris i el procés de l'escriptura.