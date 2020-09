Cançó de bressol per a un osset de peluix

Víctor Sunyol (Vic, 1955) ha publicat una vintena de llibres de poesia i ha estat traduït al francès, alemany, italià, anglès, eslovè i castellà. Editor, amb Toni Clapés, de Cafè Central, on any rere any fan créixer la col·lecció de poesia Jardins de Samarcanda , el 2019 va publicar, a Pagès Editors, l'antologia Des de quin on? , una tria de poemes que van del 1976 al 2017 i que estan acompanyats d'il·lustracions de Josep Ricart Rial. En llegim un i l'escoltem musicat per Ivette Nadal al seu disc Mestres i amics.Si t'adorms vindrà la nit, la perla blava,vindrà la son amb set cavalls,vindran els somnis a bressar-te,vindrà el repòs, vindrà la calma.Si t'adorms jo vindré amb tu per camins d'alba,veurem el mar de set coralls,veurem els boscos d'or i plata,veurem el foc i la muntanya.Si t'adorms tindràs el món, tindràs la flamatindràs el temps dels set miralls,tindràs la flor de la llum blanca,tindràs el vent, tindràs l'onada.Si t'adorms seràs el cant, seràs la dansa,seràs el dring de set cristalls,seràs ressò d'una veu clara,seràs cançó, seràs tonada.Si t'adorms, ai, si t'adorms,seràs l'alè d'una abraçada© Víctor Sunyol.© Pagès editors, 2019.