Foto: Facebook Maria Jaume

Maria Jaume, guanyadora de la darrera edició del Sona9, publica el 4 de setembre el seu primer disc, Fins a maig no revisc (Bankrobber). L'àlbum, integrat per deu cançons, s'obre amb Terra banyada.Es rostre sec s'inunda,torna minúscul i se camufla.Es meus dits ja te reclamenperò a tu es peixos te sobrepassen.Plena de buidor i insomni,es record flota sense equilibri.Es temps passa i sa fredor s'instal·lai no sé es motiu encara.Digue'm que plores a moments.Digue'm batalles a vegades.Digue'm saquet, amor i ja basta…Es estels que mos cercaven,varen ploure una nit clara.I tu perseguit per sa certesai s'aroma a terra banyada.Nin que li cantes a una altra.Falla una cara, me poses s'altra.I és que sa pressa te mata.