Afirmació possible

El poeta Salvador Iborra va néixer a València el 9 de juliol del 1978 i va ser assassinat a Barcelona el 29 de setembre del 2011. El van apunyalar davant del seu pis arran d'una discussió pel robatori d'una bicicleta. Foto: GLAS-8

Encara escoltes música quan l'amor es mor,és ja molt tard, i van arreplegant les cadires,voldria tornar-te a mirar, buscar-me un altresomni per tornar-lo a perdre, un eco breucom aquella lluna entrant-nos per la finestra.Les llums s'apaguen i van tancant les portes,també els ponts, les cases i les autopistes,la memòria gravitant abocant entranyesesperant el vespre en una ciutat lentíssimaon la vida fuig on no podem arribar nosaltres.Aquesta nit és enorme, sembla mentida,i crec que he d’escriure, quedar-me despert,deixar sobre el paper alguna cosa inamovibleque algú haja de llegir, una il·lusió, un rumb,mentre trobe les claus de casa a la butxaca,mentre prove de respirar i la solitud m'ofega,i ansiosament mire el cel sense esperar respostes.Del llibre Els cossos oblidats (2009)