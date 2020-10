Biblioteques: serveis virtuals per a tota la ciutadania

Foto: Shutterstock

Garantir l'accés universal a la cultura ha estat la màxima prioritat de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'esclat de la pandèmia. I per això, des del primer moment, els principals serveis de préstec i les activitats virtuals es van posar a disposició de tots els residents de Catalunya, encara que no disposessin del carnet de biblioteques.El resultat no es va fer esperar i l'estudi "Els efectes de la COVID-19 en els serveis virtuals de les biblioteques de Catalunya", elaborat conjuntament per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ja anunciava el passat mes de juliol que el nombre de préstecs virtuals s'havia incrementat un 336% durant el confinament. El principal motiu va ser la qualitat i la varietat del fons disponible a l', amb més de 15.000 títols; així com l'accés a recursos musicals com, amb un ampli repertori de música sobretot del gènere clàssic; l', amb documentals musicals; els; l'i també l'accés a obres de consulta de referència, com ara l'Més enllà de tots els recursos de préstec que es van posar a l'abast de tothom, des de la Xarxa de Biblioteques Municipals també es va fer un gran esforç per adaptar la programació que no es podia fer presencialment als centres, creant una nova oferta cultural enriquidora i de qualitat, però en format virtual. Així van néixer diversos cicles i activitats que des d'aleshores s'estan actualitzant i segueixen creixent:», un cicle de trobades virtuals entre llibreters i autors que es pot gaudir a través del perfil d'Instagram de les Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona ( @bibliotequesXBM )., enfocats a promoure la lectura i el diàleg a través de les noves tecnologies. Aquest mes de setembre ha començat ja la tercera edició amb un programa centrat en la literatura fantàstica i la natura.El cicle «», que analitza els fets més destacats de la dècada dels anys vint del segle passat i algunes analogies amb la situació actual al món. Es pot seguir a través del canal de YouTube de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.», també des del canal de YouTube de la Xarxa. Els bibliobusos de la Diputació de Barcelona apropen els contes a casa i ofereixen virtualment propostes especialment adreçades al públic familiar.», per celebrar el naixement d'aquest escriptor, periodista i pedagog italià que va ensenyar a estimar la lectura a molts infants d'arreu del món. La proposta inclou un seguit de recursos destinats no només als més petits de la casa, sinó també a mestres i especialistes que durant tot l'any treballaran aquesta efemèride.durant el mes d'octubre, coincidint amb la celebració del 53 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.Tot i que les activitats presencials a les biblioteques tornaran a formar part ben aviat de la nostra vida quotidiana, les activitats virtuals han vingut per quedar-se. La virtualitat permet arribar més lluny i a més persones.Viure la cultura d'una altra manera és possible i la Biblioteca Virtual posa a l'abast de tothom els recursos i les activitats de la Xarxa de Biblioteques Municipals per despertar, cada dia, les ganes de saber i aprendre.