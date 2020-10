El cavall i el genet

The Horse and Rider

La poeta i assagista nord-americana Louise Glück (Nova York, 22 d'abril del 1943) ha guanyat el premi Nobel de Literatura 2020 per la seva "veu poètica inconfusible, que amb una bellesa austera aconsegueix convertir l'existència individual en universal". En llegim el poema El cavall i el genet, que forma part del seu llibre Nit fidel i virtuosa , traduït en català per Núria Busquet i publicat per Edicions del Buc.Hi havia una vegada un cavall, i a sobre del cavallhi havia un genet. Es veien tan bonics amb el sol detardor; mentre s’acostaven a una ciutat estranya!La gent s’apinyava als carrers o cridava des de lesfinestres més elevades. Dones grans s’asseien entreels testos. Però quan buscaves un altre cavall o unaltre genet, era en va. Amic meu, va dir l’animal,¿per què no m’abandones? Sol, aquí podries trobarel teu lloc. Però abandonar-te, va dir l’altre, seriacom deixar enrere una part de mi, i ¿com puc fer-hosi no sé quina part ets?Once there was a horse, and on the horse therewas a rider. How handsome they looked in the au-tumn sunlight, approaching a strange city! Peoplethronged the streets or called from the high win-dows. Old women sat among flowerpots. But whenyou looked about for another horse or another rid-er, you looked in vain. My friend, said the animal,why not abandon me? Alone, you can find your wayhere. But to abandon you, said the other, would beto leave a part of myself behind, and how can I dothat when I do not know which part you are?Faithful and Virtuous Night© Louise Glück© Traducció: Núria Busquet© Edicions del Buc, 2017