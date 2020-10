Foto: Catorze

Boris PAsternak, als anys 30. Foto: Ilya Ilf

L’any 1958 es difon El doctor Jivago arreu del món, mentre a l’URSS –on Pasternak és considerat el més gran poeta rus del moment– se n’està impedint l’edició completa. I, aleshores, se li concedeix el Premi Nobel de Literatura. Borís Pasternak (Moscou, 10 de febrer del 1890 - Peredélkino, 30 de maig del 1960) hi renunciarà, forçat per la pressió estatal, i morirà dos anys després, reclòs al seu domicili, sense poder publicar, sense poder rebre diners de l’estranger, espiat fins a la tomba, amb les amistats empresonades, i sotmès a una campanya despietada de desprestigi i de coerció de la llibertat de pensament.Mentrestant, privadament, a la recerca de les millors qualitats de la seva poesia, Pasternak escriu els versos del seu últim recull. Com afirma al pròleg l’eslavista Ivan Garcia Sala, Quan escampi , publicada per 1984 en la traducció d'Esteve Miralles i de Ricard San Vicente, és una obra "de maduresa plena d’optimisme i vitalitat", i és "un cant a la vida, un agraïment a l’existència, una celebració joiosa del pas efímer de tot ésser humà per l’eternitat de la natura". Us convidem a llegir-ne un poema.No: no està bé voler ser cèlebre.No: el que eleva no va així.No va d’obrir-se arxius, mans trèmulesdavant de cada manuscrit.El fi de l’art és entregar-se,no l’èxit, ni obtenir ressò.Vergonya fa qui, sense vàlua,circula en boca de tothom.Cal viure, doncs, sense impostura,perquè al final acudi a tul’amor de l’espai, i tot d’unasentis la crida del futur.I espais en blanc, no cal deixar-nesinó al destí: mai al paper.Cal esborrar i cal deixar als margestrossos de vida, llocs, moments.I cal tornar-se una ombra anònima,cal ocultar cada pas fet,tal com s’oculta dins la boiral’indret, immers, que hi queda cec.N’hi haurà que et seguiran les petges,que refaran els teus camins,però ni els teus triomfs ni les desfetesno han de poder-s’hi distingir.A ser qui ets, no hi renunciïsper res, tampoc pel pa que et cal:tu viu i prou, n’hi ha prou que visquis.Viu, viu i prou, fins al final.1956Быть знаменитым некрасиво.Не это подымает ввысь.Не надо заводить архива,Над рукописями трястись.Цель творчества - самоотдача,не шумиха, не успех.Позорно, ничего не знача,Быть притчей на устах у всех.Но надо жить без самозванства,Так жить, чтобы в конце концовПривлечь к себе любовь пространства,Услышать будущего зов.и надо оставлять пробелы В судьбе,B а не среди бумаг,Места и главы жизни целойОтчеркивая на полях.и окунаться в неизвестность,и прятать в ней свои шаги,Как прячется в тумане местность,Когда в ней не видать ни зги.Другие по живому следуПройдут твой путь за пядью пядь,Но пораженья от победыТы сам не должен отличать.и должен ни единой долькойHe отступаться от лица,Но бытьживым, живым и только,и Живым и только до конца.1956© del pròleg: Ivan Garcia Sala.© de la traducció: Esteve Miralles i Ricard San Vicente.© d'aquesta edició: Edicions de 1984, S.L.