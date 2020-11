La porta que busca la clau

Jose Bonell

Portes, llums, mantes, persones amagades... això és el que trobem en els quadres de José Bonell (Barcelona, 1989): "Els objectes i personatges es desenvolupen en escenaris que poden semblar absurds però que, lluny d'aquest aparent nonsense, m'apropen a un sentit més profund: unes portes que busquen les seves claus d'obertura, uns bancs de gimnàs udolant a la lluna, un raig de llum cercant un objecte decisiu..."Us convidem a descobrir l'obra d'aquest artista, que es considera un storyteller, "Soc un narrador de petites històries que no té una història clara per explicar: lluny de les grans pretensions a què aspira el gran art, jo navego entre el que és narratiu i humorístic, entre el que és fantàstic i ordinari i, per què no, entre la reflexió i l'anècdota", que exposa a la galeria Delicartessen 19 i que ha format part de les Càpsules de confinament de la Fundació Vila Casas, on feia aquesta reflexió : "Als meus trenta anys, les crisis han marcat la meva carrera, com la de tants artistes de la meva generació (una mica amunt, una mica avall). Ara, amb un futur totalment incert per endavant, tinc clar que hem de recuperar posicions. No hi ha espai per a la por. L'artista no ha de deixar als altres la seva legitimació –encara menys a un mercat–, ha de donar el cop de gràcia a aquest sistema anquilosat, recuperar els espais de confinament naturals i cobrir-se de vellut per crear la seva obra mestra".Habitació de quarantena.46x55cm, oli sobre tela.El país de les meravelles.97x130cm, oli sobre tela.Sense títol.41x33cm, oli sobre tela.El solista.35x27cm, oli sobre tela.Sense títol.46x55cm, oli sobre tela.Gimnàs.46x55cm, oli sobre tela.Estudi de vidre.130x162cm, oli i pintura d'esprai sobre tela.Lectura del futur.35x27cm, oli i pintura d'esprai sobre tela.Ou de colom.41x33cm, oli i pintura d'esprai sobre tela.Casa d'origami.38x46cm, oli sobre tela.Sense títol.65x81cm, oli sobre tela.Monsieur.32x24cm, oli sobre tela.El vol.33x41cm, oli sobre tela.El final.65x81cm, oli i pintura d'esprai sobre tela.