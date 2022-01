Aquests collages no els he fet jo, bé, sí que els he fet jo, he remenat en llibreries de vell, he retallat les fotografies, les he encolat, he tacat, dibuixat i trencat les pàgines, però en realitat tot això ho ha fet el personatge de la meva primera novel·la, la M. El 7 de febrer Llibres del Delicte publicarà No en cap altre lloc, escrita entre el Maiol de Gràcia i jo mateixa.

Vam partir d’un joc d’escriptura, com un epistolari sense cartes, tu escrius jo escric i jo dibuixo i tu hi poses cançons, així fins a crear aquesta antinovel·la centrada en dos personatges que es necessiten i es destrueixen a la vegada. Al fons, paisatges arrasats, somnis i realitats paral·leles. Som dins una distopia, ja hi estem avesats, oi?

1.

Marta R. Gustems



2.

Marta R. Gustems



3.

Marta R. Gustems



4.

Marta R. Gustems



5.

Marta R. Gustems



6.

Marta R. Gustems



7.

Marta R. Gustems



8.

Marta R. Gustems



9.

Marta R. Gustems



10.

Marta R. Gustems



11.

Marta R. Gustems



12.

Marta R. Gustems



13.

Marta R. Gustems



14.