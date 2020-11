Escriure la vida en edició on-line

Entre el diari i el conte o la novel·la, quantes maneres tenim d'expressar el que som? En aquest taller on-line aprendrem a descriure la nostra vida escrivint tot allò que, sense ser-ho, la representa. Reflexionarem sobre com, a partir de l'experiència més personal, podem crear un text ben literari o fins i tot una ficció imaginada que ens expliqui. Descobrirem l'ús de la literatura com a paràbola d'un mateix, l'ús de la mentida o del biaix al servei de la nostra més profunda veritat.

Muriel Villanueva

- Hores de curs: 12 hores i mitja, repartides en cinc sessions de dues hores i mitja cadascuna.- Dies: els dijous 7, 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de 2021.- Horari: de 17:00 a 19:30.- Preu: 190 euros.1. Envia'ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:- El títol del curs: "Escriure la vida".- Nom i cognoms complets.- Número de DNI.- Telèfon de contacte.- Currículum breu.2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.Muriel Villanueva és escriptora i, des de fa quinze anys, també professora d'escriptura. Ha publicat gairebé una trentena d'obres per a totes les edats, ha estat traduïda a diverses llengües i ha guanyat premis com el J.M. Casero, el de la Crítica dels Escriptors Valencians, el Carlemany, l'Atrapallibres i el Llibreter. Escriu poesia, contes i novel·les però fa temps que va descobrir que, faci el que faci, sempre acaba escrivint la vida.