Quand vous serez bien vieille



Poema inclòs en el llibre Poema inclòs en el llibre A la sombra de las muchachas sin flor (1973)

Foto: Maria Espeus/ Asociación de Estudios Manuel Vázquez Montalbán

Manuel Vázquez Montalbán va néixer el 27 de juliol de 1939 i va morir el 18 d'octubre del 2003. Autor de novel·les, poesies i assajos, recordem l'escriptor i periodista amb un poema i amb una entrevista carregada de franquesa que li van fer per ser emesa quan ja s'hagués mort. "Voldria ser recordat a seques –respon–. S'escriu per ser recordat."Cuando seas muy viejay yo me haya muertodescubrirás una tarde las horasespecialesel aroma de los soles ponienteslo profundo oscuro del aireanochecido en las calles sin retornovagarás eternamente en busca del espejoque devuelve instantes felices—de azul el maren nuestra carne sol y deseo—ante la muerte del tiempo en el cristaloirás las músicas que nos drogaronlos ruidos cotidianos que nos resucitabandeslicesde aguas de jabón hacia simasterriblescajas de música postales cerebralesy en el espejo fijo el spot de nuestra vidacon dentaduras blancas y pieles doradasjóvenes antiguos felices invenciblesmas no dejes que oscurezcan tus ojosy el espejo extinga su realidad y tu deseoporque te verías vieja y solitariacon los ojos dormidos por la angustiael vientoque se lleva las hojas de un otoño horrorosocuando seas muy viejay yo me haya muertorompe espejos retratos recuerdosponte bragas de corista diadema de acantosal desnuda al balcón y méate en el mundoantes que te fusilen las ventanas cerradas.