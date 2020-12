El poeta i narrador líric Juan Ramon Jiménez va néixer el 23 de desembre del 1881 a Huelva i va morir a Puerto Rico el 29 de maig del 1958. Va estudiar la carrera de dret a Sevilla, però ho feia per exigència del seu pare. No la va acabar. Durant la Guerra Civil es va veure obligat a abandonar Espanya. Es va establir a Puerto Rico, on va treballar de professor universitari. Va rebre el premi Nobel de literatura el 1956. Recordem l'autor de Platero y yo llegint-ne aquest poema. Foto: Jack Fussell

Yo no soy yo.Soy esteque va a mi lado sin yo verlo;que, a veces, voy a ver,y que, a veces, olvido.El que calla, sereno, cuando hablo,el que perdona, dulce, cuando odio,el que pasea por donde no estoy,el que quedará en pie cuando yo muera.